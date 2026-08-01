Precio de UAP hoy

El precio actual de UAP (UAP) hoy es $ 0, con una variación del 4.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UAP a USD es $ 0 por UAP.

UAP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,100.52, con un suministro circulante de 979.84M UAP. Durante las últimas 24 horas, UAP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00137399, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UAP experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de +9.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UAP (UAP)

Cap de mercado $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Suministro de Circulación 979.84M 979.84M 979.84M Suministro total 994,804,989.779755 994,804,989.779755 994,804,989.779755

La capitalización de mercado actual de UAP es de $ 12.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UAP es de 979.84M, con un suministro total de 994804989.779755. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.10K.