Precio de TTAJ hoy

El precio actual de TTAJ (TTAJ) hoy es $ 0.00283428, con una variación del 2.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TTAJ a USD es $ 0.00283428 por TTAJ.

TTAJ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 314,602, con un suministro circulante de 111.00M TTAJ. Durante las últimas 24 horas, TTAJ cotiza entre $ 0.00281608 (bajo) y $ 0.00291078 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00996565, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00217406.

En el corto plazo, TTAJ experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +5.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TTAJ (TTAJ)

Cap de mercado $ 314.60K$ 314.60K $ 314.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 314.60K$ 314.60K $ 314.60K Suministro de Circulación 111.00M 111.00M 111.00M Suministro total 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

