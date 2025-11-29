Precio de Troll House hoy

El precio actual de Troll House (TROLLHOUSE) hoy es --, con una variación del 5.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TROLLHOUSE a USD es -- por TROLLHOUSE.

Troll House actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,112.77, con un suministro circulante de 999.28M TROLLHOUSE. Durante las últimas 24 horas, TROLLHOUSE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00104095, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TROLLHOUSE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Troll House (TROLLHOUSE)

Cap de mercado $ 17.11K$ 17.11K $ 17.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.11K$ 17.11K $ 17.11K Suministro de Circulación 999.28M 999.28M 999.28M Suministro total 999,278,492.708547 999,278,492.708547 999,278,492.708547

