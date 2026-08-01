Sobre Trencher Trencher (TRENCHER) es una criptomoneda meme en la red Solana, nacida de una ilustración satírica viral del artista Grizzle (conocido como @grizzle_art en X) que representaba con humor el ecosistema de la «Pump» de Solana. El meme resonó entre la comunidad de Solana, lo que llevó a los entusiastas a crear el token Trencher como homenaje y para apoyar al artista original. La identidad de Trencher gira en torno al personaje de dibujos animados homónimo «Trencher», y el sitio web oficial del proyecto incluso cuenta con un generador de imágenes de Trencher para fomentar la creatividad y la participación de la comunidad (permitiendo a los usuarios crear sus propias obras de arte con temática de Trencher).

¿Cuál es el precio actual de Trencher?

Trencher se cotiza a €0.000909692238370545000, lo que representa un movimiento de precios del 5.10% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara TRENCHER con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del 5.10% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si TRENCHER está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Trencher en comparación con los tokens de la categoría Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

Dentro del segmento Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, TRENCHER demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Trencher hoy?

La capitalización de mercado de €909637.7815763370000 coloca a TRENCHER en el puesto #2790, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre €0.000866518211212515000 y €0.000977193136566180000, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando TRENCHER?

Trencher ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de TRENCHER?

Con 999895238.97 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.