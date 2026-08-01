Precio de Tradetomato hoy

El precio actual de Tradetomato (TTM) hoy es $ 0.00227158, con una variación del 0.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TTM a USD es $ 0.00227158 por TTM.

Tradetomato actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 342,313, con un suministro circulante de 127.41M TTM. Durante las últimas 24 horas, TTM cotiza entre $ 0.00225774 (bajo) y $ 0.0022816 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03404319, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TTM experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 176.46.

Información del mercado de Tradetomato (TTM)

Cap de mercado $ 342.31K$ 342.31K $ 342.31K Volumen (24H) $ 176.46$ 176.46 $ 176.46 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Suministro de Circulación 127.41M 127.41M 127.41M Suministro total 996,200,000.0 996,200,000.0 996,200,000.0

La capitalización de mercado actual de Tradetomato es de $ 342.31K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 176.46. El suministro circulante de TTM es de 127.41M, con un suministro total de 996200000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.27M.