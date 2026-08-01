Precio de timmythetoaster hoy

El precio actual de timmythetoaster (TIMMY) hoy es $ 20.28, con una variación del 2.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TIMMY a USD es $ 20.28 por TIMMY.

timmythetoaster actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,283, con un suministro circulante de 999.99 TIMMY. Durante las últimas 24 horas, TIMMY cotiza entre $ 19.91 (bajo) y $ 20.38 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 265.78, mientras que el mínimo histórico fue $ 19.91.

En el corto plazo, TIMMY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 22.73.

Información del mercado de timmythetoaster (TIMMY)

Cap de mercado $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K Volumen (24H) $ 22.73$ 22.73 $ 22.73 Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K Suministro de Circulación 999.99 999.99 999.99 Suministro total 999.990426177 999.990426177 999.990426177

La capitalización de mercado actual de timmythetoaster es de $ 20.28K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 22.73. El suministro circulante de TIMMY es de 999.99, con un suministro total de 999.990426177. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.28K.