Precio de SYNAPZ hoy

El precio actual de SYNAPZ (SYNAPZ) hoy es $ 0, con una variación del 1.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SYNAPZ a USD es $ 0 por SYNAPZ.

SYNAPZ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 305,931, con un suministro circulante de 999.99M SYNAPZ. Durante las últimas 24 horas, SYNAPZ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00127004, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SYNAPZ experimentó un cambio de -0.48% en la última hora y de +1.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.43K.

Información del mercado de SYNAPZ (SYNAPZ)

Cap de mercado $ 305.93K$ 305.93K $ 305.93K Volumen (24H) $ 1.43K$ 1.43K $ 1.43K Cap. de mercado totalmente diluida $ 305.93K$ 305.93K $ 305.93K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,993,605.182838 999,993,605.182838 999,993,605.182838

La capitalización de mercado actual de SYNAPZ es de $ 305.93K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.43K. El suministro circulante de SYNAPZ es de 999.99M, con un suministro total de 999993605.182838. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 305.93K.