Precio de Strata Junior USDe hoy

El precio actual de Strata Junior USDe (JRUSDE) hoy es $ 1.067, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JRUSDE a USD es $ 1.067 por JRUSDE.

Strata Junior USDe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,866,488, con un suministro circulante de 6.44M JRUSDE. Durante las últimas 24 horas, JRUSDE cotiza entre $ 1.067 (bajo) y $ 1.067 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.068, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.997969.

En el corto plazo, JRUSDE experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 499.11.

Información del mercado de Strata Junior USDe (JRUSDE)

Cap de mercado $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M Volumen (24H) $ 499.11$ 499.11 $ 499.11 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M Suministro de Circulación 6.44M 6.44M 6.44M Suministro total 6,435,152.705064962 6,435,152.705064962 6,435,152.705064962

La capitalización de mercado actual de Strata Junior USDe es de $ 6.87M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 499.11. El suministro circulante de JRUSDE es de 6.44M, con un suministro total de 6435152.705064962. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.87M.