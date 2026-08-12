Precio de Staked Cap USD hoy

El precio actual de Staked Cap USD (STCUSD) hoy es $ 1.074, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STCUSD a USD es $ 1.074 por STCUSD.

Staked Cap USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 87,776,480, con un suministro circulante de 81.76M STCUSD. Durante las últimas 24 horas, STCUSD cotiza entre $ 1.064 (bajo) y $ 1.077 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.28, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.466153.

En el corto plazo, STCUSD experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de -0.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Staked Cap USD (STCUSD)

Cap de mercado $ 87.78M$ 87.78M $ 87.78M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 87.78M$ 87.78M $ 87.78M Suministro de Circulación 81.76M 81.76M 81.76M Suministro total 81,757,239.1241827 81,757,239.1241827 81,757,239.1241827

La capitalización de mercado actual de Staked Cap USD es de $ 87.78M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de STCUSD es de 81.76M, con un suministro total de 81757239.1241827. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 87.78M.