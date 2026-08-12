Precio de SPL VPN hoy

El precio actual de SPL VPN (SPL) hoy es $ 0.00112923, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPL a USD es $ 0.00112923 por SPL.

SPL VPN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,714, con un suministro circulante de 21.00M SPL. Durante las últimas 24 horas, SPL cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01756179, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SPL experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 338.77.

Información del mercado de SPL VPN (SPL)

Cap de mercado $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K Volumen (24H) $ 338.77$ 338.77 $ 338.77 Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SPL VPN es de $ 23.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 338.77. El suministro circulante de SPL es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.71K.