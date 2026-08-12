Precio de Sparklife hoy

El precio actual de Sparklife (SPS) hoy es $ 0, con una variación del 17.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPS a USD es $ 0 por SPS.

Sparklife actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,201, con un suministro circulante de 8.11B SPS. Durante las últimas 24 horas, SPS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SPS experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +4.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sparklife (SPS)

Cap de mercado $ 27.20K$ 27.20K $ 27.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.53K$ 33.53K $ 33.53K Suministro de Circulación 8.11B 8.11B 8.11B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Sparklife es de $ 27.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPS es de 8.11B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.53K.