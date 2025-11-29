Precio de SoulPeg USD hoy

El precio actual de SoulPeg USD (SPUSD) hoy es $ 1.001, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPUSD a USD es $ 1.001 por SPUSD.

SoulPeg USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,926,813, con un suministro circulante de 2.92M SPUSD. Durante las últimas 24 horas, SPUSD cotiza entre $ 0.997083 (bajo) y $ 1.006 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.014, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.97149.

En el corto plazo, SPUSD experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -0.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SoulPeg USD (SPUSD)

Cap de mercado $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Suministro de Circulación 2.92M 2.92M 2.92M Suministro total 2,923,151.524994071 2,923,151.524994071 2,923,151.524994071

