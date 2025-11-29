Precio de Soul Graph hoy

El precio actual de Soul Graph (GRPH) hoy es $ 0.00298197, con una variación del 0.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRPH a USD es $ 0.00298197 por GRPH.

Soul Graph actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,981,556, con un suministro circulante de 999.89M GRPH. Durante las últimas 24 horas, GRPH cotiza entre $ 0.00288984 (bajo) y $ 0.00301393 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.064363, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GRPH experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -0.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Soul Graph (GRPH)

Cap de mercado $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Suministro de Circulación 999.89M 999.89M 999.89M Suministro total 999,894,448.271391 999,894,448.271391 999,894,448.271391

La capitalización de mercado actual de Soul Graph es de $ 2.98M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GRPH es de 999.89M, con un suministro total de 999894448.271391. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.98M.