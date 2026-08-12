Precio de solanaclawd hoy

El precio actual de solanaclawd (CLAWD) hoy es $ 0, con una variación del 6.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLAWD a USD es $ 0 por CLAWD.

solanaclawd actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,896, con un suministro circulante de 775.00M CLAWD. Durante las últimas 24 horas, CLAWD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLAWD experimentó un cambio de -0.84% en la última hora y de +10.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de solanaclawd (CLAWD)

Cap de mercado $ 49.90K$ 49.90K $ 49.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.90K$ 49.90K $ 49.90K Suministro de Circulación 775.00M 775.00M 775.00M Suministro total 775,003,825.504904 775,003,825.504904 775,003,825.504904

La capitalización de mercado actual de solanaclawd es de $ 49.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLAWD es de 775.00M, con un suministro total de 775003825.504904. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.90K.