Precio de Snappy hoy

El precio actual de Snappy (SNAP) hoy es $ 0, con una variación del 2.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SNAP a USD es $ 0 por SNAP.

Snappy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 176,210, con un suministro circulante de 1.00B SNAP. Durante las últimas 24 horas, SNAP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00403798, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SNAP experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de +35.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 184.30.

Información del mercado de Snappy (SNAP)

Cap de mercado $ 176.21K$ 176.21K $ 176.21K Volumen (24H) $ 184.30$ 184.30 $ 184.30 Cap. de mercado totalmente diluida $ 176.21K$ 176.21K $ 176.21K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Snappy es de $ 176.21K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 184.30. El suministro circulante de SNAP es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 176.21K.