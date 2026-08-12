Precio de SleeperBot (ZZZZ)
El precio actual de SleeperBot (ZZZZ) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZZZZ a USD es $ 0 por ZZZZ.
SleeperBot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 68,722, con un suministro circulante de 789.06M ZZZZ. Durante las últimas 24 horas, ZZZZ cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.
En el corto plazo, ZZZZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.
La capitalización de mercado actual de SleeperBot es de $ 68.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZZZZ es de 789.06M, con un suministro total de 789064304.662288. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 68.72K.
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Durante el día de hoy, el cambio de precio de SleeperBot a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de SleeperBot a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de SleeperBot a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de SleeperBot a USD fue de --.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ 0
|--
|30 Días
|$ 0
|-6.71%
|60 Días
|$ 0
|+6.59%
|90 Días
|--
|--
Para 2040, el precio de SleeperBot podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuál es el precio actual de SleeperBot?
SleeperBot cotiza a €, lo que refleja un movimiento de precios del --% en las últimas 24 horas.
¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de ZZZZ?
Con una capitalización de mercado de €58478.7824141580000, ZZZZ ocupa el puesto #6454 a nivel mundial, lo que demuestra su presencia en el panorama de las criptomonedas.
¿Cuánto volumen de operaciones genera SleeperBot diariamente?
Registró un volumen de €-- en las últimas 24 horas, lo que indica un fuerte interés entre los traders y condiciones de liquidez profundas.
¿Cuál es la oferta circulante de ZZZZ?
Hay 789064304.662288 tokens en circulación en el mercado abierto.
¿Cuál es el rango de precios en las últimas 24 horas?
SleeperBot fluctuó entre €0E-14 y €0E-14, lo que refleja la volatilidad diaria.
¿Cómo se compara SleeperBot con su máximo histórico (ATH)?
Su máximo histórico es de €, lo que sirve como referencia para evaluar su potencial a largo plazo.
¿Cuáles son los fundamentales a largo plazo que influyen en ZZZZ?
Los fundamentales incluyen la mecánica de la oferta, las tendencias de adopción dentro de la categoría Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol y el impulso de desarrollo en la red --.
¿Cómo se comporta ZZZZ bajo diferentes condiciones de mercado?
Durante períodos de alto volumen, la liquidez mejora y los spreads se estrechan. En períodos de bajo volumen, las oscilaciones de precios pueden volverse más erráticas debido a la menor profundidad del mercado.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
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