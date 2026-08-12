Precio de SIBYL hoy

El precio actual de SIBYL (SIBYL) hoy es $ 0, con una variación del 6.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SIBYL a USD es $ 0 por SIBYL.

SIBYL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 594,555, con un suministro circulante de 874.64M SIBYL. Durante las últimas 24 horas, SIBYL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00584261, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SIBYL experimentó un cambio de +1.15% en la última hora y de -4.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.27K.

Información del mercado de SIBYL (SIBYL)

Cap de mercado $ 594.56K$ 594.56K $ 594.56K Volumen (24H) $ 7.27K$ 7.27K $ 7.27K Cap. de mercado totalmente diluida $ 625.16K$ 625.16K $ 625.16K Suministro de Circulación 874.64M 874.64M 874.64M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SIBYL es de $ 594.56K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.27K. El suministro circulante de SIBYL es de 874.64M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 625.16K.