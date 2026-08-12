Precio de SHIBCAT hoy

El precio actual de SHIBCAT (SHIBCAT) hoy es $ 0, con una variación del 6.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIBCAT a USD es $ 0 por SHIBCAT.

SHIBCAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 300,336, con un suministro circulante de 1.00B SHIBCAT. Durante las últimas 24 horas, SHIBCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIBCAT experimentó un cambio de -0.78% en la última hora y de +75.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 14.64K.

Información del mercado de SHIBCAT (SHIBCAT)

Cap de mercado $ 300.34K$ 300.34K $ 300.34K Volumen (24H) $ 14.64K$ 14.64K $ 14.64K Cap. de mercado totalmente diluida $ 300.34K$ 300.34K $ 300.34K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SHIBCAT es de $ 300.34K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.64K. El suministro circulante de SHIBCAT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 300.34K.