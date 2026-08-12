Precio de ShibaCorgi hoy

El precio actual de ShibaCorgi (SHICO) hoy es $ 0, con una variación del 0.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHICO a USD es $ 0 por SHICO.

ShibaCorgi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 198,376, con un suministro circulante de 6,376,354,988.23T SHICO. Durante las últimas 24 horas, SHICO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0.

En el corto plazo, SHICO experimentó un cambio de -0.40% en la última hora y de +1.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ShibaCorgi (SHICO)

Cap de mercado $ 198.38K$ 198.38K $ 198.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 198.78K$ 198.78K $ 198.78K Suministro de Circulación 6,376,354,988.23T 6,376,354,988.23T 6,376,354,988.23T Suministro total 6.376354988231301e+21 6.376354988231301e+21 6.376354988231301e+21

La capitalización de mercado actual de ShibaCorgi es de $ 198.38K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHICO es de 6,376,354,988.23T, con un suministro total de 6.376354988231301e+21. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 198.78K.