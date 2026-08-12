Precio de Shiba hoy

El precio actual de Shiba (SHIBA) hoy es $ 0, con una variación del 0.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIBA a USD es $ 0 por SHIBA.

Shiba actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 60,084, con un suministro circulante de 1,000.00T SHIBA. Durante las últimas 24 horas, SHIBA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIBA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shiba (SHIBA)

Cap de mercado $ 60.08K$ 60.08K $ 60.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.08K$ 60.08K $ 60.08K Suministro de Circulación 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Suministro total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalización de mercado actual de Shiba es de $ 60.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIBA es de 1,000.00T, con un suministro total de 1.0e+15. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 60.08K.