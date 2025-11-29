Precio de Sharp Token hoy

El precio actual de Sharp Token (SHARP) hoy es $ 0.00513295, con una variación del 11.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHARP a USD es $ 0.00513295 por SHARP.

Sharp Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,278,195, con un suministro circulante de 2.98B SHARP. Durante las últimas 24 horas, SHARP cotiza entre $ 0.00391971 (bajo) y $ 0.00585815 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0120001, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00326327.

En el corto plazo, SHARP experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -8.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sharp Token (SHARP)

Cap de mercado $ 15.28M$ 15.28M $ 15.28M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 350.22M$ 350.22M $ 350.22M Suministro de Circulación 2.98B 2.98B 2.98B Suministro total 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

