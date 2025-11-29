Precio de Cryvantis hoy

El precio actual de Cryvantis (CRYVANTIS) hoy es $ 0.00002694, con una variación del 1.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRYVANTIS a USD es $ 0.00002694 por CRYVANTIS.

Cryvantis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CRYVANTIS. Durante las últimas 24 horas, CRYVANTIS cotiza entre $ 0.00002594 (bajo) y $ 0.00002838 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CRYVANTIS experimentó un cambio de +1.69% en la última hora y de +117.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 344.93K.

Información del mercado de Cryvantis (CRYVANTIS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 344.93K$ 344.93K $ 344.93K Cap. de mercado totalmente diluida $ 269.40K$ 269.40K $ 269.40K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública MATIC

La capitalización de mercado actual de Cryvantis es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 344.93K. El suministro circulante de CRYVANTIS es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 269.40K.