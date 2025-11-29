Precio de Adix hoy

El precio actual de Adix (ADIX) hoy es $ 0.0000134, con una variación del 12.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ADIX a USD es $ 0.0000134 por ADIX.

Adix actualmente está en el puesto #3852 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 ADIX. Durante las últimas 24 horas, ADIX cotiza entre $ 0.0000121 (bajo) y $ 0.0000161 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000787555273200903, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000009517669010937.

En el corto plazo, ADIX experimentó un cambio de -2.90% en la última hora y de -14.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 61.19K.

Información del mercado de Adix (ADIX)

Puesto No.3852 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 61.19K$ 61.19K $ 61.19K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Suministro total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Adix es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 61.19K. El suministro circulante de ADIX es de 0.00, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.34M.