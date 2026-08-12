Precio de Shape hoy

El precio actual de Shape (SHAPE) hoy es $ 0, con una variación del 13.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHAPE a USD es $ 0 por SHAPE.

Shape actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 243,258, con un suministro circulante de 602.83M SHAPE. Durante las últimas 24 horas, SHAPE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00148011, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHAPE experimentó un cambio de +0.92% en la última hora y de -9.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.89K.

Información del mercado de Shape (SHAPE)

Cap de mercado $ 243.26K$ 243.26K $ 243.26K Volumen (24H) $ 13.89K$ 13.89K $ 13.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Suministro de Circulación 602.83M 602.83M 602.83M Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Shape es de $ 243.26K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.89K. El suministro circulante de SHAPE es de 602.83M, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.04M.