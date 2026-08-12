Precio de Shamatte (杀马特)
El precio actual de Shamatte (杀马特) hoy es $ 0, con una variación del 0.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 杀马特 a USD es $ 0 por 杀马特.
Shamatte actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,771.88, con un suministro circulante de 1.00B 杀马特. Durante las últimas 24 horas, 杀马特 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0031172, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.
En el corto plazo, 杀马特 experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.
La capitalización de mercado actual de Shamatte es de $ 19.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 杀马特 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.77K.
--
+0.82%
-0.61%
-0.61%
Durante el día de hoy, el cambio de precio de Shamatte a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Shamatte a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Shamatte a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Shamatte a USD fue de --.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ 0
|+0.82%
|30 Días
|$ 0
|-10.34%
|60 Días
|$ 0
|-27.97%
|90 Días
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|--
Para 2040, el precio de Shamatte podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuál es el precio de hoy de Shamatte (杀马特)?
El precio en tiempo real es €, lo que refleja un movimiento de precios durante las últimas 24 horas del 0.81%. Esta cifra se recalcula cada pocos segundos para reflejar la negociación en tiempo real en los mercados globales.
¿Cuántos tokens de 杀马特 están en circulación?
La oferta en circulación de 杀马特 es de 1000000000.0, lo que representa la cantidad actualmente en manos del público. La oferta en circulación influye en la determinación del precio y en la capitalización de mercado, especialmente en activos emergentes.
¿Cuántos titulares poseen actualmente Shamatte?
Se estima que hay -- titulares únicos de 杀马特 en las redes compatibles. Un número creciente de titulares generalmente indica una mayor adopción y un interés a largo plazo en el activo.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Shamatte hoy?
La capitalización de mercado asciende a €16825.664875262220000, lo que sitúa a Shamatte en el puesto #8831 a nivel mundial. La capitalización de mercado ayuda a los inversores a comprender el tamaño relativo y la madurez del activo en comparación con otros.
¿Con qué intensidad se está negociando 杀马特 hoy?
En las últimas 24 horas, el token registró un volumen de negociación de €--. Volumenes más altos suelen correlacionarse con una liquidez más fuerte y una mayor participación de los operadores.
¿Qué está impulsando el reciente movimiento de Shamatte?
El reciente movimiento de precios del 0.81% en las últimas 24 horas está influenciado por el sentimiento del mercado, el comportamiento de los inversores, el desempeño general de la categoría dentro de BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) y las actualizaciones del ecosistema de --. También pueden contribuir noticias relevantes o un aumento en el interés de trading.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
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