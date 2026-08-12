Precio de ScottyTheAi hoy

El precio actual de ScottyTheAi (SCOTTY) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCOTTY a USD es $ 0 por SCOTTY.

ScottyTheAi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,433, con un suministro circulante de 1.73B SCOTTY. Durante las últimas 24 horas, SCOTTY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03043926, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SCOTTY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -23.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ScottyTheAi (SCOTTY)

Cap de mercado $ 78.43K$ 78.43K $ 78.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.43K$ 78.43K $ 78.43K Suministro de Circulación 1.73B 1.73B 1.73B Suministro total 1,734,567,890.0 1,734,567,890.0 1,734,567,890.0

La capitalización de mercado actual de ScottyTheAi es de $ 78.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SCOTTY es de 1.73B, con un suministro total de 1734567890.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.43K.