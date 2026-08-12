Precio de Saturn sUSDat hoy

El precio actual de Saturn sUSDat (SUSDAT) hoy es $ 0.971269, con una variación del 0.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUSDAT a USD es $ 0.971269 por SUSDAT.

Saturn sUSDat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 80,044,163, con un suministro circulante de 82.41M SUSDAT. Durante las últimas 24 horas, SUSDAT cotiza entre $ 0.96276 (bajo) y $ 0.973424 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.021, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.695599.

En el corto plazo, SUSDAT experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de +2.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.41M.

Información del mercado de Saturn sUSDat (SUSDAT)

Cap de mercado $ 80.04M$ 80.04M $ 80.04M Volumen (24H) $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Cap. de mercado totalmente diluida $ 80.04M$ 80.04M $ 80.04M Suministro de Circulación 82.41M 82.41M 82.41M Suministro total 82,409,472.98539282 82,409,472.98539282 82,409,472.98539282

La capitalización de mercado actual de Saturn sUSDat es de $ 80.04M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.41M. El suministro circulante de SUSDAT es de 82.41M, con un suministro total de 82409472.98539282. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 80.04M.