Precio de SANTAHOOD hoy

El precio actual de SANTAHOOD (SANTACOIN) hoy es $ 0, con una variación del 13.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SANTACOIN a USD es $ 0 por SANTACOIN.

SANTAHOOD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 74,372, con un suministro circulante de 1.00B SANTACOIN. Durante las últimas 24 horas, SANTACOIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SANTACOIN experimentó un cambio de +7.67% en la última hora y de -8.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SANTAHOOD (SANTACOIN)

Cap de mercado $ 74.37K$ 74.37K $ 74.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 74.37K$ 74.37K $ 74.37K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SANTAHOOD es de $ 74.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SANTACOIN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 74.37K.