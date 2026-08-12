Precio de Saber hoy

El precio actual de Saber (SBR) hoy es $ 0, con una variación del 3.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SBR a USD es $ 0 por SBR.

Saber actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 827,332, con un suministro circulante de 2.25B SBR. Durante las últimas 24 horas, SBR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.960362, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SBR experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de -5.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.45K.

Información del mercado de Saber (SBR)

Cap de mercado $ 827.33K$ 827.33K $ 827.33K Volumen (24H) $ 1.45K$ 1.45K $ 1.45K Cap. de mercado totalmente diluida $ 946.81K$ 946.81K $ 946.81K Suministro de Circulación 2.25B 2.25B 2.25B Suministro total 3,041,711,103.88 3,041,711,103.88 3,041,711,103.88

La capitalización de mercado actual de Saber es de $ 827.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.45K. El suministro circulante de SBR es de 2.25B, con un suministro total de 3041711103.88. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 946.81K.