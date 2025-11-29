Precio de RWAI by Virtuals hoy

El precio actual de RWAI by Virtuals (RWAI) hoy es --, con una variación del 4.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RWAI a USD es -- por RWAI.

RWAI by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 62,816, con un suministro circulante de 699.40M RWAI. Durante las últimas 24 horas, RWAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00301958, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RWAI experimentó un cambio de -2.29% en la última hora y de +6.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de RWAI by Virtuals (RWAI)

Cap de mercado $ 62.82K$ 62.82K $ 62.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.81K$ 89.81K $ 89.81K Suministro de Circulación 699.40M 699.40M 699.40M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de RWAI by Virtuals es de $ 62.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RWAI es de 699.40M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 89.81K.