Precio de Rigby hoy

El precio actual de Rigby (RIGBY) hoy es $ 0, con una variación del 5.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIGBY a USD es $ 0 por RIGBY.

Rigby actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,872, con un suministro circulante de 999.81M RIGBY. Durante las últimas 24 horas, RIGBY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RIGBY experimentó un cambio de +37.90% en la última hora y de -8.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rigby (RIGBY)

Cap de mercado $ 22.87K$ 22.87K $ 22.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.87K$ 22.87K $ 22.87K Suministro de Circulación 999.81M 999.81M 999.81M Suministro total 999,810,806.078715 999,810,806.078715 999,810,806.078715

La capitalización de mercado actual de Rigby es de $ 22.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RIGBY es de 999.81M, con un suministro total de 999810806.078715. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.87K.