Precio de REST hoy

El precio actual de REST (REST) hoy es $ 0, con una variación del 28.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REST a USD es $ 0 por REST.

REST actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 229,439, con un suministro circulante de 499.89M REST. Durante las últimas 24 horas, REST cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00138304, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, REST experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de +22.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.74K.

Información del mercado de REST (REST)

Cap de mercado $ 229.44K$ 229.44K $ 229.44K Volumen (24H) $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 229.44K$ 229.44K $ 229.44K Suministro de Circulación 499.89M 499.89M 499.89M Suministro total 499,886,229.406528 499,886,229.406528 499,886,229.406528

La capitalización de mercado actual de REST es de $ 229.44K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.74K. El suministro circulante de REST es de 499.89M, con un suministro total de 499886229.406528. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 229.44K.