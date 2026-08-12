Precio de RAXOL hoy

El precio actual de RAXOL (RAXOL) hoy es $ 0, con una variación del 31.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RAXOL a USD es $ 0 por RAXOL.

RAXOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 855,933, con un suministro circulante de 1.00B RAXOL. Durante las últimas 24 horas, RAXOL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00409227, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RAXOL experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +27.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 87.44K.

Información del mercado de RAXOL (RAXOL)

Cap de mercado $ 855.93K$ 855.93K $ 855.93K Volumen (24H) $ 87.44K$ 87.44K $ 87.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 855.93K$ 855.93K $ 855.93K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de RAXOL es de $ 855.93K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 87.44K. El suministro circulante de RAXOL es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 855.93K.