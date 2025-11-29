Precio de PulseChain Peacock hoy

El precio actual de PulseChain Peacock (PCOCK) hoy es $ 0.01099747, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PCOCK a USD es $ 0.01099747 por PCOCK.

PulseChain Peacock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,376,765, con un suministro circulante de 845.60M PCOCK. Durante las últimas 24 horas, PCOCK cotiza entre $ 0.01027063 (bajo) y $ 0.01134715 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02875, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00191136.

En el corto plazo, PCOCK experimentó un cambio de +0.29% en la última hora y de +31.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PulseChain Peacock (PCOCK)

Cap de mercado $ 9.38M$ 9.38M $ 9.38M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.38M$ 9.38M $ 9.38M Suministro de Circulación 845.60M 845.60M 845.60M Suministro total 845,604,335.8077669 845,604,335.8077669 845,604,335.8077669

La capitalización de mercado actual de PulseChain Peacock es de $ 9.38M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PCOCK es de 845.60M, con un suministro total de 845604335.8077669. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.38M.