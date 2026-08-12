Precio de PondCoin hoy

El precio actual de PondCoin (PNDC) hoy es $ 0, con una variación del 18.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PNDC a USD es $ 0 por PNDC.

PondCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,992,410, con un suministro circulante de 92.47T PNDC. Durante las últimas 24 horas, PNDC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PNDC experimentó un cambio de +10.79% en la última hora y de +7.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PondCoin (PNDC)

Cap de mercado $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.07M$ 21.07M $ 21.07M Suministro de Circulación 92.47T 92.47T 92.47T Suministro total 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PondCoin es de $ 6.99M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PNDC es de 92.47T, con un suministro total de 420689000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.07M.