Precio de Pikaboss hoy

El precio actual de Pikaboss (PIKA) hoy es $ 0, con una variación del 0.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIKA a USD es $ 0 por PIKA.

Pikaboss actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,564,179, con un suministro circulante de 420.69T PIKA. Durante las últimas 24 horas, PIKA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PIKA experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de +1.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pikaboss (PIKA)

Cap de mercado $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Pikaboss es de $ 6.56M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PIKA es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.56M.