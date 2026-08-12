Precio de Pika Protocol hoy

El precio actual de Pika Protocol (PIKA) hoy es $ 0.312339, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIKA a USD es $ 0.312339 por PIKA.

Pika Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,934,435, con un suministro circulante de 19.00M PIKA. Durante las últimas 24 horas, PIKA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.26, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00342553.

En el corto plazo, PIKA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.04.

Información del mercado de Pika Protocol (PIKA)

Cap de mercado $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M Volumen (24H) $ 11.04$ 11.04 $ 11.04 Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.23M$ 31.23M $ 31.23M Suministro de Circulación 19.00M 19.00M 19.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Pika Protocol es de $ 5.93M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.04. El suministro circulante de PIKA es de 19.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.23M.