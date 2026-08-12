Precio de Phil hoy

El precio actual de Phil (PHIL) hoy es $ 0, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHIL a USD es $ 0 por PHIL.

Phil actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 159,924, con un suministro circulante de 1.00B PHIL. Durante las últimas 24 horas, PHIL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.075164, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PHIL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.54.

Información del mercado de Phil (PHIL)

Cap de mercado $ 159.92K$ 159.92K $ 159.92K Volumen (24H) $ 10.54$ 10.54 $ 10.54 Cap. de mercado totalmente diluida $ 159.92K$ 159.92K $ 159.92K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Phil es de $ 159.92K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.54. El suministro circulante de PHIL es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 159.92K.