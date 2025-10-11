Información del precio (USD) de Phi Protocol (PHI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00395266$ 0.00395266 $ 0.00395266 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.33% Cambio de Precio (1D) -40.29% Cambio de Precio (7D) -49.12% Cambio de Precio (7D) -49.12%

El precio en tiempo real de Phi Protocol (PHI) es de --. Durante las últimas 24 horas, PHI se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PHI es de $ 0.00395266, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, PHI ha cambiado en un -0.33% en la última hora, -40.29% en 24 horas y -49.12% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Phi Protocol (PHI)

Cap de mercado $ 122.75K$ 122.75K $ 122.75K Volumen (24H) $ 22.88K$ 22.88K $ 22.88K Cap. de mercado totalmente diluida $ 122.75K$ 122.75K $ 122.75K Suministro de Circulación 998.67M 998.67M 998.67M Suministro total 998,670,232.687999 998,670,232.687999 998,670,232.687999

La capitalización de mercado actual de Phi Protocol es de $ 122.75K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 22.88K. El suministro circulante de PHI es de 998.67M, con un suministro total de 998670232.687999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 122.75K.