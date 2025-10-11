Tokenómica de Phi Protocol (PHI)
Al native liquidity layer for Hyperliquid, Solana & more chains. Instantly deploy Al-powered onchain agents that aggregate & route liquidity via our powerful API, specially made for the cracked developers who love to build awesome applications. Phi is a comprehensive DeFi API suite that developers can integrate into their applications. Our API provides professional-grade Bridge Quotes, Market Data, and DeFi Intelligence with institutional-quality analytics and real-time data feeds.
Tokenómica de Phi Protocol (PHI): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Phi Protocol (PHI) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens PHI que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens PHI que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de PHI ¡explora el precio en vivo del token PHI!
