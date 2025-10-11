Información del precio (USD) de PathOS (PATHOS)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.17% Cambio de Precio (1D) -21.38% Cambio de Precio (7D) -49.12% Cambio de Precio (7D) -49.12%

El precio en tiempo real de PathOS (PATHOS) es de --. Durante las últimas 24 horas, PATHOS se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PATHOS es de $ 0.00473122, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, PATHOS ha cambiado en un +0.17% en la última hora, -21.38% en 24 horas y -49.12% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de PathOS (PATHOS)

Cap de mercado $ 11.45K$ 11.45K $ 11.45K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.45K$ 11.45K $ 11.45K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PathOS es de $ 11.45K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PATHOS es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.45K.