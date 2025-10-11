Tokenómica de PathOS (PATHOS)
Tokenómica y análisis de precio de PathOS (PATHOS)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de PathOS (PATHOS), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de PathOS (PATHOS)
PathOS is an AI-powered operating system for personalized digital interaction. It connects users to 20 specialized AI agents that adapt based on user profiling through a scientifically grounded onboarding system. PathOS integrates psychometric data, emotional intelligence, and behavioral analytics to deliver predictive, context-aware support across mental health, decision-making, self-improvement, and life planning. Users authenticate via wallet, and their data is encrypted and stored locally for privacy. $PATHOS is the native utility token used for accessing agent services, locking access tiers, and powering community-driven governance. Our goal is to create emotionally intelligent, user-sovereign AI tooling with long-term usability and ethical focus.
Tokenómica de PathOS (PATHOS): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de PathOS (PATHOS) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens PATHOS que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens PATHOS que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de PATHOS ¡explora el precio en vivo del token PATHOS!
Predicción de precios de PATHOS
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse PATHOS? Nuestra página de predicción de precios de PATHOS combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad