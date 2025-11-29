Precio de Operon Network hoy

El precio actual de Operon Network (OPERON) hoy es $ 0.00005799, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPERON a USD es $ 0.00005799 por OPERON.

Operon Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,798.76, con un suministro circulante de 100.00M OPERON. Durante las últimas 24 horas, OPERON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00067175, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00005738.

En el corto plazo, OPERON experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Operon Network (OPERON)

Cap de mercado $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Operon Network es de $ 5.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OPERON es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.80K.