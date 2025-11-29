Precio de Hana hoy

El precio actual de Hana (HANA) hoy es $ 0.01685, con una variación del 0.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HANA a USD es $ 0.01685 por HANA.

Hana actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- HANA. Durante las últimas 24 horas, HANA cotiza entre $ 0.01622 (bajo) y $ 0.0173 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, HANA experimentó un cambio de +0.83% en la última hora y de +3.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 133.22K.

Información del mercado de Hana (HANA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 133.22K$ 133.22K $ 133.22K Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.85M$ 16.85M $ 16.85M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Hana es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 133.22K. El suministro circulante de HANA es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.85M.