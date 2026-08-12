Precio de Opcode hoy

El precio actual de Opcode (OPCODE) hoy es $ 0.03738006, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPCODE a USD es $ 0.03738006 por OPCODE.

Opcode actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,380,064, con un suministro circulante de 1.00B OPCODE. Durante las últimas 24 horas, OPCODE cotiza entre $ 0.03737585 (bajo) y $ 0.03738584 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04587377, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03656468.

En el corto plazo, OPCODE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.16.

Información del mercado de Opcode (OPCODE)

Cap de mercado $ 37.38M$ 37.38M $ 37.38M Volumen (24H) $ 11.16$ 11.16 $ 11.16 Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.38M$ 37.38M $ 37.38M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Opcode es de $ 37.38M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.16. El suministro circulante de OPCODE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.38M.