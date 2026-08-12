Precio de Nubila Network hoy

El precio actual de Nubila Network (NB) hoy es $ 0, con una variación del 10.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NB a USD es $ 0 por NB.

Nubila Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 125,789, con un suministro circulante de 184.00M NB. Durante las últimas 24 horas, NB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.110933, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NB experimentó un cambio de +2.02% en la última hora y de -4.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 37.44K.

Información del mercado de Nubila Network (NB)

Cap de mercado $ 125.79K$ 125.79K $ 125.79K Volumen (24H) $ 37.44K$ 37.44K $ 37.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 683.64K$ 683.64K $ 683.64K Suministro de Circulación 184.00M 184.00M 184.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nubila Network es de $ 125.79K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 37.44K. El suministro circulante de NB es de 184.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 683.64K.