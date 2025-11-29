Precio de Nova Shield hoy

El precio actual de Nova Shield (NVAI) hoy es --, con una variación del 2.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NVAI a USD es -- por NVAI.

Nova Shield actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 142,184, con un suministro circulante de 968.73M NVAI. Durante las últimas 24 horas, NVAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NVAI experimentó un cambio de -3.24% en la última hora y de -6.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nova Shield (NVAI)

Cap de mercado $ 142.18K$ 142.18K $ 142.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 142.18K$ 142.18K $ 142.18K Suministro de Circulación 968.73M 968.73M 968.73M Suministro total 968,725,744.3892285 968,725,744.3892285 968,725,744.3892285

La capitalización de mercado actual de Nova Shield es de $ 142.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NVAI es de 968.73M, con un suministro total de 968725744.3892285. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 142.18K.