Precio de 114514 hoy

El precio actual de 114514 (114514) hoy es € 0.0005032, con una variación del 1.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 114514 a EUR es € 0.0005032 por 114514.

114514 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- 114514. Durante las últimas 24 horas, 114514 cotiza entre € 0.000462 (bajo) y € 0.0005696 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, 114514 experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de -54.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 57.19K.

Información del mercado de 114514 (114514)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 57.19K€ 57.19K € 57.19K Cap. de mercado totalmente diluida € 503.08K€ 503.08K € 503.08K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 999,755,921.843922 999,755,921.843922 999,755,921.843922 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de 114514 es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 57.19K. El suministro circulante de 114514 es de --, con un suministro total de 999755921.843922. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 503.08K.