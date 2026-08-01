Precio de 114514(114514)
El precio actual de 114514 (114514) hoy es € 0.0005032, con una variación del 1.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 114514 a EUR es € 0.0005032 por 114514.
114514 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- 114514. Durante las últimas 24 horas, 114514 cotiza entre € 0.000462 (bajo) y € 0.0005696 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, 114514 experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de -54.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 57.19K.
SOL
La capitalización de mercado actual de 114514 es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 57.19K. El suministro circulante de 114514 es de --, con un suministro total de 999755921.843922. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 503.08K.
-0.46%
-1.73%
-54.01%
-54.01%
Siga los cambios de precios de 114514 para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.000007618
|-1.73%
|30 Días
|€ -0.0013488
|-72.83%
|60 Días
|€ -0.0005381
|-51.68%
|90 Días
|€ -0.000608
|-54.72%
Hoy, 114514 registró un cambio de € -0.000007618 (-1.73%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0013488 (-72.83%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, 114514 experimentó un cambio de € -0.0005381 (-51.68%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.000608 (-54.72%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de 114514, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de 114514: alcista, alcista 72% | bajista 28%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio > R2
|Por encima de R2
|Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.
**【Estructura del mercado】** El par 114514_USDT se encuentra en el período de 4 horas por debajo del sistema de pivotes. El precio actual, 2,6E-4, está situado un 3,14% por encima del centro del rango, que se ubica en 2,521E-4. La combinación de medias móviles (MA) y exponenciales (EMA) genera señales de compra con una separación de 5 a 6 períodos, mientras que el conjunto de medias cortas sigue dispuesto en sentido alcista. Aunque el precio se mantiene por encima del nivel clave del pivote, solo existe un margen del 2,27% hasta alcanzar la resistencia R1, ubicada en 2,543E-4. **【Estado de la dinámica】** El indicador MACD ha registrado una señal de cruce alcista, lo que indica una acumulación gradual del impulso comprador. El RSI permanece dentro de un rango neutral, sin evidenciar condiciones extremas en la distribución de la energía del mercado. Los indicadores técnicos a corto plazo muestran una tendencia clara hacia los compradores, con las métricas rápidas alineadas en dirección alcista junto con los indicadores de tendencia. **【Niveles clave】** En el lado superior, la primera resistencia R1 se sitúa en 2,543E-4, a un 2,27% del precio actual; la segunda resistencia R2, en 2,577E-4, representa un nivel más lejano, a un 7,81% del precio actual. En el lado inferior, el primer soporte S1 se encuentra en 2,487E-4, a un 4,42% del precio actual, mientras que el centro del rango, en 2,521E-4, actúa como un nivel clave cercano, a un 3,14% del precio actual.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de 114514 podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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El nombre del token proviene del meme numérico japonés "114514", que la comunidad suele asociar con bromas de subculturas específicas, como las relacionadas con Yajuu Senpai.
Para conocer 114514 más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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