Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de 114514 hoy es 0.0005032 EUR. La capitalización de mercado de 114514 es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de 114514 a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de 114514 hoy es 0.0005032 EUR. La capitalización de mercado de 114514 es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de 114514 a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de 114514

Info. de precios de 114514

¿Qué es 114514?

Tokenomía de 114514

Pronóstico de precios de 114514

Historial de 114514

Guía de compra de 114514

Conversor de moneda fiat a 114514

Spot de 114514

Futuros USDT-M de 114514

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de 114514

Precio de 114514(114514)

Precio en vivo de 1 114514 en EUR:

€0.000432752
€0.000432752€0.000432752
-1.73%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de 114514 (114514)
Última actualización de la página: 2026-08-12 04:01:42 (UTC+8)

Precio de 114514 hoy

El precio actual de 114514 (114514) hoy es € 0.0005032, con una variación del 1.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 114514 a EUR es € 0.0005032 por 114514.

114514 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- 114514. Durante las últimas 24 horas, 114514 cotiza entre € 0.000462 (bajo) y € 0.0005696 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, 114514 experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de -54.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 57.19K.

Información del mercado de 114514 (114514)

--
----

€ 57.19K
€ 57.19K€ 57.19K

€ 503.08K
€ 503.08K€ 503.08K

--
----

999,755,921.843922
999,755,921.843922 999,755,921.843922

SOL

La capitalización de mercado actual de 114514 es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 57.19K. El suministro circulante de 114514 es de --, con un suministro total de 999755921.843922. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 503.08K.

Historial de precios de 114514 EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.000462
€ 0.000462€ 0.000462
24H Mín
€ 0.0005696
€ 0.0005696€ 0.0005696
24H Máx

€ 0.000462
€ 0.000462€ 0.000462

€ 0.0005696
€ 0.0005696€ 0.0005696

--
----

--
----

-0.46%

-1.73%

-54.01%

-54.01%

Historial de precios de 114514 (114514) en EUR

Siga los cambios de precios de 114514 para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.000007618-1.73%
30 Días€ -0.0013488-72.83%
60 Días€ -0.0005381-51.68%
90 Días€ -0.000608-54.72%
Cambio de precio de 114514 hoy

Hoy, 114514 registró un cambio de € -0.000007618 (-1.73%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de 114514 en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0013488 (-72.83%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de 114514 en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, 114514 experimentó un cambio de € -0.0005381 (-51.68%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de 114514 en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.000608 (-54.72%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de 114514 (114514)?

Consulta la página Historial de precios de 114514 ahora.

Análisis de 114514

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de 114514, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de 114514: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de 114514: alcista, alcista 72% | bajista 28%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

**【Estructura del mercado】** El par 114514_USDT se encuentra en el período de 4 horas por debajo del sistema de pivotes. El precio actual, 2,6E-4, está situado un 3,14% por encima del centro del rango, que se ubica en 2,521E-4. La combinación de medias móviles (MA) y exponenciales (EMA) genera señales de compra con una separación de 5 a 6 períodos, mientras que el conjunto de medias cortas sigue dispuesto en sentido alcista. Aunque el precio se mantiene por encima del nivel clave del pivote, solo existe un margen del 2,27% hasta alcanzar la resistencia R1, ubicada en 2,543E-4. **【Estado de la dinámica】** El indicador MACD ha registrado una señal de cruce alcista, lo que indica una acumulación gradual del impulso comprador. El RSI permanece dentro de un rango neutral, sin evidenciar condiciones extremas en la distribución de la energía del mercado. Los indicadores técnicos a corto plazo muestran una tendencia clara hacia los compradores, con las métricas rápidas alineadas en dirección alcista junto con los indicadores de tendencia. **【Niveles clave】** En el lado superior, la primera resistencia R1 se sitúa en 2,543E-4, a un 2,27% del precio actual; la segunda resistencia R2, en 2,577E-4, representa un nivel más lejano, a un 7,81% del precio actual. En el lado inferior, el primer soporte S1 se encuentra en 2,487E-4, a un 4,42% del precio actual, mientras que el centro del rango, en 2,521E-4, actúa como un nivel clave cercano, a un 3,14% del precio actual.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de 114514?

El token «114514» parece ser un meme o una criptomoneda basada en la comunidad. Los factores que suelen influir en el precio incluyen: la dinámica de la oferta y la demanda, el sentimiento comunitario y el impacto del bombo en las redes sociales, el volumen de operaciones en los intercambios, las actividades de los creadores de mercado, las tendencias generales del mercado de criptomonedas, el impacto de las noticias regulatorias y el comportamiento especulativo en el trading.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de 114514 hoy?

La gente quiere conocer el precio del token 114514 hoy por varias razones: realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones, tomar decisiones de compra/venta, gestionar la cartera, analizar el mercado y mantenerse al tanto de los movimientos de precios. Los traders monitorean los precios diarios para identificar tendencias, evaluar la rentabilidad y planificar sus operaciones de manera eficaz.

Predicción de precios para 114514

Predicción del precio de 114514 (114514) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de 114514 en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de 114514 (114514) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de 114514 podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará 114514 en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de 114514 para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de 114514.

Cómo comprar e invertir 114514 en España

¿Listo para empezar con 114514? Comprar 114514 es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar 114514. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de 114514 (114514).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará 114514 instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar 114514 (114514)

¿Qué puedes hacer con 114514?

Poseer 114514 te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar 114514 (114514) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es 114514 (114514)

El nombre del token proviene del meme numérico japonés "114514", que la comunidad suele asociar con bromas de subculturas específicas, como las relacionadas con Yajuu Senpai.

114514 Recurso

Para conocer 114514 más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre 114514

Última actualización de la página: 2026-08-12 04:01:42 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para 114514 (114514)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre 114514

114514 USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de 114514 con apalancamiento. Explora el trading de futuros 114514USDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera 114514 (114514) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de 114514 en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
114514/USDT
€0.000432752
€0.000432752€0.000432752
-1.75%
114.33M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.23392
€0.23392€0.23392

+172.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.33540
€0.33540€0.33540

-8.48%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0130032
€0.0130032€0.0130032

-18.04%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1085234
€0.1085234€0.1085234

-27.80%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0062694
€0.0062694€0.0062694

+62.00%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000289476
€0.000289476€0.000289476

+27.01%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.456934
€2.456934€2.456934

+18.05%

Myros

Myros

MY

€0.009804
€0.009804€0.009804

+11.76%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.009976
€0.009976€0.009976

+10.47%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de 114514 a EUR

Monto

114514
114514
EUR
EUR

1 114514 = 0.000432752 EUR