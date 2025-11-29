Precio de Nullora hoy

El precio actual de Nullora (NULLORA) hoy es $ 0.00000000592, con una variación del 183.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NULLORA a USD es $ 0.00000000592 por NULLORA.

Nullora actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NULLORA. Durante las últimas 24 horas, NULLORA cotiza entre $ 0.00000000178 (bajo) y $ 0.0000000074 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NULLORA experimentó un cambio de +154.07% en la última hora y de -84.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.86K.

Información del mercado de Nullora (NULLORA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Cap. de mercado totalmente diluida $ 118.40$ 118.40 $ 118.40 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Blockchain pública OP

La capitalización de mercado actual de Nullora es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.86K. El suministro circulante de NULLORA es de --, con un suministro total de 20000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 118.40.