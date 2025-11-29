Precio de Notevia hoy

El precio actual de Notevia (NVA) hoy es $ 0.0000000017, con una variación del 39.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NVA a USD es $ 0.0000000017 por NVA.

Notevia actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NVA. Durante las últimas 24 horas, NVA cotiza entre $ 0.000000000974 (bajo) y $ 0.000000002234 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NVA experimentó un cambio de -4.82% en la última hora y de -52.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.26M.

Información del mercado de Notevia (NVA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Cap. de mercado totalmente diluida $ 170.00B$ 170.00B $ 170.00B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Notevia es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.26M. El suministro circulante de NVA es de --, con un suministro total de 100000000000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 170.00B.